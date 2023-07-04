TVB大寶藏｜性感象徵舒淇隨意散發女人味

無線娛樂新聞台報導：性感同美嘅定義對每一個人都唔一樣，而一代性感女神 舒淇 就舉手投足都散發住女人味喇，不過佢本人原來就認為自己一啲都唔靚喎。以豐厚珠唇聞名嘅佢，原來亦唔鍾意搽唇膏，就連髮型亦都係一直留長未剪短過。率直自然嘅佢，就話平時自己非常隨意，仲唔認為自己特別性感咁話喎。