TVB大寶藏｜蔣志光歌手轉演員靠模仿入戲 煉成獨有風格福田奸到入骨…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜蔣志光歌手轉演員靠模仿入戲 煉成獨有風格福田奸到入骨
由歌手入行轉戰成為演員嘅 蔣志光 ，無論係《破毒強人》當中嘅毒梟 福田 ，定係《壹號皇庭》系列當中嘅 周少聰、甚至係《男親女愛》入面嘅James，都一樣難佢唔到，扮任何角免都維肖維妙。
自然初加入演戲反應較慢嘅佢，仲認為《真情》當年嘅磨練，令自己快速增加經驗之餘，仲慢慢愛上戲劇演出。以模仿唔同朋友投入角色之餘慢慢變成自己獨有風格，後來仲因為《老表，你好hea！》勇奪 最佳男配角 ，以歌手身份飾演一個歌手。到再近擄走好好嘅福田，陰險奸詐嘅演出更令人不其然毛管直豎呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台