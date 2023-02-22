TVB大寶藏｜歌神名作伴香港飛翔 睿智歌詞藏不朽智慧

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：歌神 許冠傑 早前宣佈將會喺再度紅館展開個人演唱會，仲寧願減收歌酬，都希望以優惠價錢令更多香港人可以入場欣賞娛樂放鬆，當中嘅心意實在非常重大。

阿Sam嘅唔少金曲雖然都係7、80年代創作嗁作品，到而家已經有幾十年歷史，不過細味當中歌詞，又有幾多係大家聽完又做得到呢？

經歷過動盪不安嘅幾年之後，不如一齊重聽一次有唔少人演繹過嘅《浪子心聲》一齊重整心情，繼續以香港人堅毅不屈嘅特質，繼續向前邁進啦。

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常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

春天香港有什麼賞花好去處？如何煲去濕湯水？

近年香港有不少賞花好去處，例如城門谷公園櫻花、嘉道理農場洋紫荊/櫻桃/黃花風鈴木、將軍澳單車館公園櫻桃，每個月份都有不同品種的花開，不用坐飛機！即看：香港賞花好去處2023。春天天氣潮濕，身體特別容易疲倦，同時亦容易水腫。Sundaykiss為你整合30款春天湯水推介，助你養肝、去濕、滋潤氣管。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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