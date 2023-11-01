TVB大寶藏丨谷村新司作品成為不巧經典 曾任第一屆新秀特別嘉賓

無線娛樂新聞台報導：日本傳奇男歌手谷村新司喺1982年曾上《歡樂今宵》談及結婚5年非常幸福，育有一子一女，谷村新司除咗作曲作詞同開演唱會，佢仲寫得一手好文章，1975年已出第一本散文集，銷售達8萬本；谷村新司歌曲作品無數，部分作品更被改編成廣東歌，成為不巧經典，谷村新司1982年更擔任《第一屆新秀歌唱大賽》特別嘉賓，呢屆由梅艷芳唱〈風的季節〉贏得冠軍，1984年佢與譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創建PAX MUSICA，先後於日本、韓國及香港進行《亞洲和平音樂會》！