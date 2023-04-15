TVB大寶藏丨關禮傑逾30年前結婚片出土 吳家樂結婚星閃閃
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無線娛樂新聞台報導：許多藝人結婚場面均星光熠熠，有不少紅星藝人到賀，關禮傑於1990年與任職航空公司嘅梁安娜（Anna）結婚，先喺加拿大舉行婚禮，之後再喺香港辦中式婚禮，搵咗李顯明、尹天照、同期同學吳鎮宇做兄弟。
而吳家樂同與其士集團主席周亦卿女兒周蕙蕙於2006年結婚，當日有劉德華、肥姐沈殿霞、汪明荃、張兆輝、胡楓、曾志偉、梅小蕙、黃日華等到賀，烏龍新郎吳家樂讀誓詞時唔小心叫錯老婆名。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台