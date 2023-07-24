TVB大寶藏丨由路人甲做到男二 重溫阮浩棕演技成長路
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無線娛樂新聞台報導：最近「阮浩棕」呢個名字經常出玩，由喺《隱形戰隊》入面飾演嘅瘋狂鏗少，到《隱門》嘅暖男，再到暖近熱播嘅《靈戲逼人》，都見到阮浩棕嘅演出。
演藝世家出身嘅阮浩棕，2014年加入TVB，由樣都唔係好見到嘅路人甲，演到戲集嘅第二男主角，演技嘅進步有目共睹，《TVB大寶藏》就為大家剪輯咗佢歷年嘅演出片段畀大家重溫。
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《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台