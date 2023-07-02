TVB大寶藏｜Tony美貽食蟲爭住嘔 莫家淦淡定食完讚好味

無線娛樂新聞台報導：《阿媽唔信我去亞馬遜》 洪永城 同 胡美貽 仲有 布樂文 一齊挑戰食當地新鮮生猛零食椰子蟲。當地話晒都有地球之肺稱號，除咗樹木產生大量氧氣之外，仲有大量各式植物同生物。除咗Tony佢哋嘅挑戰之外，其實早年 莫家淦 同 李天縱 都曾經到訪當地，仲一樣大啖唔同當地人當零食嘅昆蟲，如果比你又敢唔敢試呢？