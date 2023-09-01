TVB大寶藏丨黃宗澤「毒性難移」密謀大買賣 歡喜哥接手生意搵錢至上…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨黃宗澤「毒性難移」密謀大買賣 歡喜哥接手生意搵錢至上
毒品害人影響一生，有啲人卻為咗利益沾手毒品生意，不惜一切進行大買賣，陳豪喺熱播劇《破毒強人》就算生命正在倒數，仍對販毒樂此不疲，黃宗澤喺《潛行狙擊》亦「毒性難移」密謀多宗大買賣，而羅家良喺《天地男兒》同樣做毒品生意，靠高昂「安家費」搵人頂罪；「歡喜哥」許紹雄喺《使徒行者》接手毒品生意，勢要搵錢至上！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台