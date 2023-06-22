TVB大寶藏｜袋中一粒糖勝萬金 真摯無私為友奉獻

無線娛樂新聞台報導：陳展鵬 同 黃智雯 喺《隱門》當中自細就因為一粒糖而相識，長大之後仲繼續保持哋之間嘅友誼。但係有啲糖果情緣，就未必一定可以相認喇，好似《烈火雄心II》當中嘅 方中信 同 陳慧珊 咁，就以信件同糖果互相鼓勵喇。