TVB大寶藏｜人性反覆可怕難測 骨肉愛情隨時反轉

無線娛樂新聞台報導：岱融哥 扮演嘅賊王葉嘯天，出獄後搞到阿囡 黃智雯 嘅生活翻天覆地，仲成日郁手郁腳。雖然話切肉不離皮，有父母之恩都係咁話，難怪佢哋改名都要逃離舊生活喇，好似 蕭正楠 喺《公公出宮》入面，就對 李家鼎 嘅救命之恩永生不忘喇。