TVB大寶藏｜黃家駒離世30載 歌聲志向永留香江

無線娛樂新聞台報導：由 黃家駒 帶領嘅Beyond，當年用歌聲描寫當年社會甚至世界上唔同地方問題，歌曲大受年輕人歡迎，打入東南亞各地市場之餘，歌曲更傳頌至今。家駒同Beyond早喺90年代初已經經到日本，可惜就因為拍攝節目遇上意外而不幸離世，終年只得31歲。