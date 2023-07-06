TVB大寶藏｜黃家駒離世30載 歌聲志向永留香江

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由 黃家駒 帶領嘅Beyond，當年用歌聲描寫當年社會甚至世界上唔同地方問題，歌曲大受年輕人歡迎，打入東南亞各地市場之餘，歌曲更傳頌至今。家駒同Beyond早喺90年代初已經經到日本，可惜就因為拍攝節目遇上意外而不幸離世，終年只得31歲。

近日家駒生前留下嘅未推出作品又再引起熱議，對年輕一代嚟講可能難以理解佢嘅影響力，當年佢嘅突然離世，曾令全港為之震憾失落，家駒英年早逝亦為香港音樂界嘅最大損失。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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