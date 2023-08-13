TVB大寶藏｜郭柏姸選港姐拒揀何廣沛 《破毒》合作「破冰」成一對...

TVB大寶藏｜郭柏姸選港姐拒揀何廣沛 《破毒》合作「破冰」成一對…

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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜郭柏姸選港姐拒揀何廣沛 《破毒》合作「破冰」成一對

2020年參加《香港小姐競選》成為季軍嘅 郭柏姸 同出名鬼馬貪玩嘅 何廣沛 正式係冤家，雖然佢哋近日喺《破毒強人》當中有一段甜甜嘅感情，不過其實佢哋早喺Rosita參選時已經結下一段永不磨滅嘅仇恨喇。

Rosita唔揀自己揀咗胡鴻鈞嘅直率，到今日《破毒》當中嘅甜美，又可唔可以話係Matthew守得到雲開嘅成果呢？

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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