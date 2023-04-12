TVB大寶藏｜梁朝偉因周星馳鼓勵入行 由電器Sales到威尼斯終身成就…
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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏｜梁朝偉因周星馳鼓勵入行 由電器Sales到威尼斯終身成就之路
電眼 梁朝偉 近日獲國際著名嘅威尼斯影展宣佈，將會向佢頒發終身成就獎表揚多年嘅演藝貢獻。偉仔早喺80年代初，就經當時加入訓練班嘅 周星馳 耳濡目染下報名入行，後來仲齊齊主持《430穿梭機》齊齊努力發展。
香港人總係有力求進步嘅基因。後來偉仔拍劇無數再轉戰電影圈，偉仔星爺呢對好朋友紅遍華人社會，偉仔近年更參與超級英雄電影，仲獲康城最高榮譽表揚。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台