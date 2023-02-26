TVB大寶藏｜B哥哥鍾鎮濤評判經驗豐富 坤哥Hubert青澀樣出土

無線娛樂新聞台報導：近日現身《中年好聲音》擔任嘉賓評判嘅 B哥哥 鍾鎮濤 踏入娛樂圈多年，23號仲啱啱度過70歲生日，身材Fit爆嘅佢一啲都唔似咁大年紀，難怪唔少人紛紛將佢同《中年》最年長嘅參加者 吳大強 比較喇。