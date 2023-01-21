主播同事拍新宣傳片 5位新世代新力量

無線娛樂新聞台報導：TVB娛樂新聞台咁多年嚟為大家報道過大大小小本地同海外嘅娛樂新聞，除咗有大家熟識嘅主播外，TVB娛樂新聞台最近亦加入咗幾位新力量 任琳Zita 蕭文諾Ivan 朱斐斐 黎文傑Cyrus 同埋 莊易羚 Axity，早前佢哋就一齊拍攝新嘅宣傳片，將自己介紹畀觀眾認識之餘，仲希望帶到啲全新面貌畀大家！