白色情人節｜《愛．回家》成員任義工派小食 JW試食即場入股創業
佢哋分頭準備曲奇、爆谷同雞蛋仔，仲話用足心機整，希望各位同事滿意呀。不過製作過程就因為火喉控制搞到連保安同事都到場了解，好在之後熟練先冇問題咋。呢日學完師之後，佢哋仲有計畫喺錄影廠開檔，實行拍到攰都有食神呀。
呢日都有唔少同事即場排隊食埋一份，好似自稱對雞蛋仔冇抵抗力嘅 JW 就係其中之一，仲大讚味道一流，仲話要叫晒大家一齊食呀。正拍攝《痞子無間道》嘅佢，仲話入股一齊經營呢個小食檔都冇問題呀。
而早前同好姊妹一齊去曼谷拍攝《請1日假去旅行》嘅Roxanne，近日一直喺社交平台狂Post行程靚相，呢日佢就提到唔少養眼打扮，叫大家記得留意節目咁話喎。一向鍾情日本嘅Kelly，就話聽到已經想去旅行，仲話去邊都一樣開心呀。
不過要安排出埠就唔係話行就行得嘅，Andrew為咗一解旅行癮，就同三太P圖幻想去到世界各地唔同名勝打卡，實行未出發先開心呀。
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