TVB賽馬日丨正積極籌備大灣區音樂頒獎禮 志偉指香港內地東南亞歌手…
向來行善不遺餘力嘅TVB，喺19號於沙田馬場舉行TVB賽馬日，全日共舉行十場賽事，每場賽事都別具心思，而主席許濤亦為呢日嘅盛事致開幕詞，又祝願大家能夠好運連連。其後主席許濤又率領總經理曾志偉、阿姐汪明荃、應屆香港小姐等為活動揭開序幕。《中年好聲音》嘅一眾參賽者都有現身獻唱，為TVB賽馬日助興，令一眾馬迷聽到津津有味。
而視帝陳豪亦有到場擔任頒獎嘉賓，兼為無綫電視暨職藝員愛心基金獻出第一次，喺現場充當咖啡師，以手沖咖啡籌款，而阿Mo第一杯「陳豪咖啡」，更得到主席許濤捐出港幣$12,888。
志偉接受訪問時，就透露舉辦TVB賽馬日嘅原因，佢指因為疫情緩和返，所以希望帶返啲歡樂畀大家，而賽馬日就正好適合好友相聚，可以見面之餘，又可以透消遣邊行善呀。
對於被問到《勁歌金曲頒獎典禮》會唔會再舉行？志偉指希望將《勁歌》變成每兩年一屆，而家公司正積極籌備緊另一個大灣區嘅音樂頒獎禮，而呢個大灣區音樂頒獎禮亦會係隔年舉行，變成與《勁歌金曲頒獎典禮》梅花間竹咁舉行。志偉透露大灣區音樂頒獎禮將於今年舉行，但確實嘅舉行日期就未落實，有機會是在8、9月舉行，亦有機會於年尾舉行。志偉又指大灣區音樂頒獎禮會聯同多個機構一齊計算成績，所以除咗會有香港歌手有份角逐外，內地同東南亞歌手都會有份角逐。
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