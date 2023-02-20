TVB賽馬日丨江美儀陳嘉慧有進賬 樊亦敏擺烏龍以為贏千八萬
盛裝出席嘅汪明荃，就指現場氣氛好正面好開心，仲話活動令大家可以再聚頭。唔講唔知原來阿姐係愛馬之人，佢透露因為以前拍戲嘅關係而要學騎馬，所以都會同馬匹近距離接觸，好似餵下佢哋食蘿蔔咁樣，阿姐仲話啲馬好識恰人，如果係表現到唔識騎馬，佢就會好百厭咁掉你落地呀！
夫妻檔現身嘅袁偉豪同張寶兒，笑言自己唔識用專業眼光嚟睇馬，純粹會睇邊隻馬行出嚟優雅啲靚啲就會揀，問到佢哋會唔會想做馬主？袁偉豪就講笑話考慮遲下開個農場呀。
而襯晒色現身嘅陳浚霆同樊亦敏，就發生咗爆笑烏龍事，事緣係三太樊亦敏喺社交平台上載咗條片，就話佢哋《愛・回家之開心速遞》一班夾份買嘅馬贏咗，獎金仲有成1800萬，三太喺片入面就講到好興高彩烈，但係旁邊嘅陳浚霆、劉丹、呂慧儀同滕麗名都報以冷笑，令中馬事件相當可疑！事後陳浚霆就解釋返，原來三太睇錯咗，將佢喺投注戶口嘅 1800 蚊本金，睇成咗 1800萬！陳浚霆仲話其實佢哋淨係贏咗 70 蚊咋，成件事相當爆笑！
而熱播節目《中年好聲音》嘅一眾參賽者，呢日亦有為TVB賽馬日獻唱助興，周吉佩表示自己第一次喺馬場唱歌，加上係戶外騷嘅關係，觀眾都表現得相當熱情。而當吳大強上台獻唱嗰陣，囝囝吳偉豪就好似小fans咁拎住電話喺台下狂影，佢話自己係幫爸爸拍低演出，等佢返屋企可以做賽後檢討呀！
入到馬場大家都會想試一試自己運氣，黎諾懿就分享自己一個小貼士畀大家喇！而去到第八場TVB盃嘅時間，一眾藝員都去到觀眾席欣賞賽事，而平日出名斯文嘅陳豪，都有落力咁叫喊呀。
去年勁旺嘅江美儀，呢日就話得到志偉畀嘅貼士，令佢同關楓馨、陳嘉慧等，每人贏到7.3呀。至於啱啱去完外地工作返港嘅陳展鵬同高海寧，都各自表示相當回味呢次工作之旅。
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