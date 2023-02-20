TVB賽馬日丨江美儀陳嘉慧有進賬 樊亦敏擺烏龍以為贏千八萬

無線娛樂新聞台報導：由TVB同香港賽馬會攜手舉辦嘅TVB賽馬日，19號喺沙田馬場隆重舉行，主席許濤率領一眾管理層，同超過40名藝員出席。視帝陳豪就代表無綫電視暨職藝員愛心基金獻出第一次，喺現場充當咖啡師，以手沖咖啡籌款，第一杯「陳豪咖啡」更得到主席許濤捐出港幣$12,888。