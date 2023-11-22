姚子羚生日獲20年長期服務獎喜極而泣 修哥朱凱婷陳豪成年度傑出員工…
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無線娛樂新聞台報導：姚子羚生日獲20年長期服務獎喜極而泣 修哥朱凱婷陳豪成年度傑出員工
姚子羚 劉佩玥 張曦雯 蔡思貝 朱凱婷 胡楓 等職藝員，呢日齊齊現身TVB長期服務暨傑出員工頒獎典禮，呢日子羚除咗獲頒20年期期服務金牌，仲同時係佢正日生日，正式可以話係雙喜臨﹐難怪佢特別開心啦。
拍攝中途都專程由深圳趕返香港領獎嘅佢，仲獲一眾好姊妹同其他同事一齊慶祝，其間仲感觸落淚呀。同樣服務滿20年嘅仲包括 樂易玲 同 吳幸美 ，幸美仲話10年前曾為自己定下目標，當時曾許願要做到大騷司儀，而日前嘅台慶就終於令佢達成心願喇。
至於同樣加入TVB滿10年嘅Sisley、阿Moon同Kelly，就分別話時光飛逝，仲話會繼續保持初心努力演出喇。
今年嘅傑出員工就分別由修哥、朱凱婷同陳豪得獎，Heidi仲話最開心可以有機會同修哥提名，阿Mo雖然因為拍劇未能出席，不過就預先拍片分享得獎感受喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台