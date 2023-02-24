曾志偉派美食慰勞《中年好聲音》收視報捷 預告譚詠麟任評判夠精彩

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》上周收視最高24.1點（155萬觀眾）再創新高，榮登上星期黃金時段收視榜首，呢日參加者進行拍攝時，總經理曾志偉特意前來探班，兼帶美食同飲品慰勞台前幕後。