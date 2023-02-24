曾志偉派美食慰勞《中年好聲音》收視報捷 預告譚詠麟任評判夠精彩
志偉首先多謝一眾參加者嘅付出：「喺街個個都喺度講緊你哋，而家紅過晒所有我哋TVB嘅藝人。」眾人聞言即報以微笑，吳大強則回應：「唔好咁講，都係多謝TVB。」志偉亦為眾人打氣，佢對今個星期收視好有信心，因為本周日播出第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，有「樂壇校長」譚詠麟大駕光臨擔任嘉賓評判，15強選手輪流獻唱校長金曲爭入12強。
志偉上次睇譚詠麟錄影節目，預告內容非常精彩：「唔單止評佢哋，仲唱埋一份，每一首歌佢都會講吓錄歌嘅心情，呢首歌係用咩發音去唱，真係好好睇！嚟緊呢個禮拜會再爆。」志偉不時前來探班，一直睇住參加者進步及改變，不少參加者越來越有自信，志偉感謝觀眾們支持：「觀眾對佢哋非常熟識，呢一班唔係藝人，係一班素人變成佢哋『街坊』、『同學』、『朋友』，而家個個都係明星咁，睇住呢個成長，我哋都好開心。」
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
讀者留言