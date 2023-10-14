胡楓領TVB傑出員工獎謙稱受之有愧 入行70載永不言休態度始終如一…
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無線娛樂新聞台報導：胡楓領TVB傑出員工獎謙稱受之有愧 入行70載永不言休態度始終如一
TVB傑出員工嘉許計劃呢日舉行頒獎儀式，現年91歲、入行70年嘅修哥胡楓當選藝員部傑出員工，絕對係實至名歸，大家送上恭嘉，修哥笑指獎座真係好重，謙稱領呢個獎受之有愧。
修哥承認自己係傑出員工，不過佢認為TVB有好多傑出人才，修哥大讚同事又勤力又肯搏，作為演藝圈長青樹嘅修哥，唱歌跳舞演戲都咁掂，入行70載永不言休，對事業工作態度始終如一，為後輩樹立良好榜樣！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台