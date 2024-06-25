TVB與內地合作升級！《聲生不息·港樂季2》將播《中年好聲音》跨越大灣區招募

全新綜藝節目籌備火熱進行中

今日下午，無綫與內地平台在上海波特曼麗思卡爾頓飯店舉行了一場盛大的合作發布會。此次合作不僅涵蓋戲劇範疇，綜藝節目方面亦將實現跨地域合作，推動更多經典IP系列的續作。其中，《聲生不息·港樂季2》預計於今年第4季度與觀眾見面。「作為TVB與湖南衛視共同製作的節目，《聲生不息·港樂季2》將會由香港和內地歌手通過競賽模式在香港舉辦巡演，並在湖南長沙舉行直播音樂會」。

除了《聲生不息·港樂季2》，無綫亦正積極籌備其他綜藝節目，包括《亞洲超星團》第2季及《中年好聲音》第3季。特別是《中年好聲音》第3季，將首次走出香港，前往大灣區的多個城市如廣州、深圳及珠海進行選手招募。

無綫與抖音合作開展藝員訓練計劃

在此次會議上，無綫宣布將與內地視頻平台抖音合作，共同推出《2024TVB無綫藝員訓練班》。「全網海選+全程直播模式，通過150天嚴酷的培養計劃，見證新一批TVB藝員誕生」。這一計劃旨在培養更多具有專業素質的藝員，為未來的電視劇和綜藝節目注入新鮮血液。

無綫新聞資訊節目《無窮之路》迎來第四季

無綫新聞及資訊部的高級專題節目經理阮小青在會上宣布，《無窮之路》系列已成功拍攝至第四季。會上還首次曝光了第4季的節目片花，由主持人陳貝兒帶領觀眾探索神祕的中東地區。