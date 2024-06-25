TVB與內地巨頭合作推出八部劇集 黃宗澤袁偉豪主演《法證先鋒VI》等引爆期待

《新聞女王2》開拍在即 原班人馬回歸

77工作室有限公司總裁鍾澍佳在會上宣布，《新聞女王2》將於12月正式開拍，「原班人馬悉數回歸！」馬國明將繼續與「Man姐」展開惡鬥，而高海寧則延續其在第一部中的角色。此外，佳導透露計劃將該劇拍攝成電影版，「劇本現時仍在創作當中，預計明年年頭開拍。」

經典IP回歸 胡定欣淚灑發布會

除了《新聞女王》系列外，多部經典IP將回歸，包括「強人」系列和「巾幗」系列。特別是《巾幗4》，胡定欣在發布會上感慨萬千，她回憶起2009年意外參演「巾幗」系列的經過，「原本飾演其角色的女演員發現自己懷孕而辭演，才造就了自己在劇中的經典角色。」她更表示，能與黎耀祥第八次合作，感到非常榮幸。

八大合作劇集介紹

– 《法證先鋒VI 倖存者的救贖》：由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔主演，講述三位法證專家的愛情與職業生涯。- 《黑色月光》：楊蒨堯與林夏薇主演，揭露一段黑暗復仇故事。- 《巨塔之後》：宣萱、陳煒等人主演，展現權力與愛情的交織。- 《新聞女王2》：佘詩曼、黃宗澤等人繼續演繹媒體世界的爭鬥。- 《反黑英雄》：陳山聰、張振朗主演，描述警界的內部糾葛。- 《企業強人》：陳豪、譚俊彥主演，講述企業界的爾虞我詐。- 《巾幗梟雄之懸崖》：黎耀祥、胡定欣主演，回到上海二十年代的商戰愛情。- 《刑偵12》：林保怡、張振朗主演，追蹤連環殺手的懸疑劇情。