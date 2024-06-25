TVB與內地巨頭合作推出八部劇集 黃宗澤袁偉豪主演《法證先鋒VI》等引爆期待
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今日下午，無綫電視與內地的優酷及騰訊在上海波特曼麗思卡爾頓飯店舉行了盛大的合作發布會《你好TVB》。此次合作將帶來八部精彩的重頭戲劇，其中包括由黃宗澤、袁偉豪及蔡潔主演的《法證先鋒VI倖存者的救贖》等作品。此外，還有楊蒨堯及林夏薇主演的《黑色月光》，以及宣萱、陳煒、陳展鵬、劉佩玥主演的《巨塔之後》等，各具話題性。
《新聞女王2》開拍在即 原班人馬回歸
77工作室有限公司總裁鍾澍佳在會上宣布，《新聞女王2》將於12月正式開拍，「原班人馬悉數回歸！」馬國明將繼續與「Man姐」展開惡鬥，而高海寧則延續其在第一部中的角色。此外，佳導透露計劃將該劇拍攝成電影版，「劇本現時仍在創作當中，預計明年年頭開拍。」
經典IP回歸 胡定欣淚灑發布會
除了《新聞女王》系列外，多部經典IP將回歸，包括「強人」系列和「巾幗」系列。特別是《巾幗4》，胡定欣在發布會上感慨萬千，她回憶起2009年意外參演「巾幗」系列的經過，「原本飾演其角色的女演員發現自己懷孕而辭演，才造就了自己在劇中的經典角色。」她更表示，能與黎耀祥第八次合作，感到非常榮幸。
八大合作劇集介紹
– 《法證先鋒VI 倖存者的救贖》：由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔主演，講述三位法證專家的愛情與職業生涯。- 《黑色月光》：楊蒨堯與林夏薇主演，揭露一段黑暗復仇故事。- 《巨塔之後》：宣萱、陳煒等人主演，展現權力與愛情的交織。- 《新聞女王2》：佘詩曼、黃宗澤等人繼續演繹媒體世界的爭鬥。- 《反黑英雄》：陳山聰、張振朗主演，描述警界的內部糾葛。- 《企業強人》：陳豪、譚俊彥主演，講述企業界的爾虞我詐。- 《巾幗梟雄之懸崖》：黎耀祥、胡定欣主演，回到上海二十年代的商戰愛情。- 《刑偵12》：林保怡、張振朗主演，追蹤連環殺手的懸疑劇情。
圖片來源：TVB