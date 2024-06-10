TVB Plus全新綜藝《動物森友島》帶你探索異國動物樂園
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TVB Plus將於6月3日推出全新綜藝節目《動物森友島》，節目將在每週一、二、四、五晚上播出。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，四位主持將帶領觀眾探索世界各地的島嶼，並與當地的野生動物進行互動。
探索Blue Lagoon Island的奇妙之旅
在《動物森友島》的第5集中，Kanya與Eden前往距離巴哈馬首都拿騷約5公裡的Blue Lagoon Island。他們學習如何與島上的動物和諧共處。「由拿騷出發去外島有兩種方式，一種是乘搭小型飛機，另一種則是乘坐渡輪。」今天他們選擇從Paradise Island出發，乘船約20分鐘便可到達目的地。島上的生態保護做得非常好，遊客可以瀏覽的區域僅占島上的五分之一，其餘地方保留給動物們。
與海洋生物的親密接觸
在島上，Kanya與Eden首先遇到了當地的小動物蕉森鶯，體型非常嬌小。隨後他們還觀察到迷你寄居蟹，不過Eden不小心讓一隻寄居蟹的外殼受到撞擊。他們也來到了魔鬼魚保護區，與魔鬼魚進行了親密的接觸。「據悉魔鬼魚尾部有毒刺，當生命受威脅時，會以毒尾攻擊敵人自衛，雖然島上會定期幫牠們修剪尾部毒刺，旅客與魔鬼魚互動時仍要小心。」接著，他們與海豚進行了互動，海豚的熱情擁抱和熱吻讓他們感到非常溫暖。「Kanya表示原本只存在卡通動畫片中的場景，此刻竟然夢想成真！感到無比幸福，而Eden開心說即使水下冷到說不出話，但被海豚抱著的那一刻，非常溫暖！」最後，他們還體驗了「海豚號快艇」，在海豚的帶領下在海上飛馳，享受刺激的水上活動。
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圖片來源：TVB