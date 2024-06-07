TVB Plus全新綜藝《動物森友島》帶你探索兔島露營與小動物Cafe的樂趣
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TVB Plus將於2023年6月3日推出全新綜藝節目《動物森友島》，節目將在每週一、二、四、五晚上播出。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，四位主持將帶領觀眾探索世界各地的島嶼，並與當地的動物朋友們進行互動。
探索瀨戶內海的大久野島
在《動物森友島》的第4集中，Carmaney與Doniven將帶領觀眾探訪位於瀨戶內海的大久野島，島上以兔子聞名，被暱稱為「兔島」。他們將在島上進行一次特別的露營體驗。「只需要提早和酒店預約，他們便會準備好過夜的裝備，當然還有必不可少的燒烤，酒店也會準備好豐富食材，讓旅客一邊享受美食，一邊體會被超萌的兔群圍繞，非常療癒！」節目中，觀眾將看到以下菜單：- 蔬菜拼盤- 飯糰加腸仔- 肉肉拼盤Doniven自稱曾做過童軍，但他烤的茄子全部燒焦，被戲稱為「地獄級廚師」、「黑暗料理創作者」。儘管烤雜椒失敗，烤肉還是細嫩多汁，二人在享受美食的同時，也欣賞著美麗的楓葉、山景和海景。
深夜尋找兔子的冒險
飽餐後，Carmaney與Doniven出發進行深夜的兔子尋找之旅。儘管當晚溫度很低，他們還是遇到了很多兔子。「二人在月光下與牠們互動，看到牠們熱情沖過來，跳進懷裡的時候，一切都非常值得！」在離開前，他們還計劃登上這個小島的最高點，沿著登山道徒步約40分鐘便能達到山頂。起初Doniven氣喘吁吁，遇到陡峭的階梯時，二人沒有氣餒，反而更有沖勁，還玩起「兔仔跳」。登頂後，Carmaney被眼前的景色驚呆，整個瀨戶內海盡收眼底，景色壯闊。
小動物Cafe的獨特體驗
如果野生兔子不能滿足你的話，那麽接下來這間小動物Cafe就可以讓你一次過體驗與多種動物親密接觸。「只需和店員說，他們便會將可愛的動物們護送到你眼前！」在這裡，你可以與狐獴、蜜袋鼯、矇眼貂、非洲迷你刺蝟、小公雞、小豬仔等動物進行互動，每一種都可能成為你的心頭好。
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圖片來源：TVB