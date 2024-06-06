TVB全新綜藝《動物森友島》探索兔子島 節目主持人意外露出驚險一幕
探索日本兔子島的奇妙之旅
節目的第三集，Carmaney黃嘉雯和Doniven陳國麟將帶領大家從加勒比海來到亞洲的日本。他們的目的地是位於日本本州、四國和九州三大島之間的瀨戶內海上的大久野島，這裡被日本人親切稱呼為「兔子島」。據悉，島上全盛時期有大約1000隻野生兔子。「不知這一站的『島主』又是什麼動物呢？」Carmaney和Doniven將帶領觀眾一探究竟。
兔島的交通與注意事項
前往兔島的交通十分便利，有專門的船隻來往，大約半小時一班。船上還會提前告訴旅客島上的注意事項，例如「不要追趕及抱起小兔」、「不要在路邊摸小兔」及「不要將手指放入兔口」等。此外，還有一條特別提示：「不可以島上遺棄寵物兔」。原來這與島上的傳聞息息相關，傳聞兔島上原本沒有兔子，有不少人帶著自家飼養的兔子來到島上之後遺棄，便有了現在的兔島。
兔島的生態與遊樂設施
疫情影響下，旅客的驟減令島上兔子數量大量減少，只剩下幾百隻。不過，島上的生態環境因此變得更好，生活在這裡的兔子更加舒適。島上面積不大，兔子隨處可見，一下船Carmaney就被可愛的兔子所融化。島上還有兔子主題的遊樂設施，沿著海岸線豎立著大小不一的兔子集音器，形狀像兔耳，當你把頭伸進去的時候，就可以放佛如兔子一般，聽到許多細微的聲音。
兔島的歷史與住宿設施
大久野島除了觀賞兔子之外，島上也有不少古蹟。原來曾在二戰時期，曾作為日軍毒氣製造基地，而為了讓後人記住這段殘酷歷史，引以為戒，島上專門設有毒氣資料館，保存了當時的資料及影像。島上唯一的住宿設施在島上過夜，雖然只有一間酒店，不過入住者可以選擇露營或是入住和式房間，酒店提供豐富的設施，而最不能錯過的便是這裡的溫泉浴場。Doniven一邊泡溫泉，一邊享受瀨戶內海的絕美海景，不過中途卻發生一件驚險事，Doniven誤以為外面的人無法看清2樓浴場裡的景象，因此當看到樓下的Carmaney時，還興奮與其打招呼，沒想到竟意外露出，絕對是一段畢生難忘的回憶！
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