TVB

TVB全新綜藝《動物森友島》探索兔子島 節目主持人意外露出驚險一幕

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

TVB Plus全新綜藝節目《動物森友島》將於6月3日起，每週一、二、四、五晚上播出。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，帶領觀眾探索世界各地不同島嶼上的動物生態。

探索日本兔子島的奇妙之旅

節目的第三集，Carmaney黃嘉雯和Doniven陳國麟將帶領大家從加勒比海來到亞洲的日本。他們的目的地是位於日本本州、四國和九州三大島之間的瀨戶內海上的大久野島，這裡被日本人親切稱呼為「兔子島」。據悉，島上全盛時期有大約1000隻野生兔子。「不知這一站的『島主』又是什麼動物呢？」Carmaney和Doniven將帶領觀眾一探究竟。

兔島的交通與注意事項

前往兔島的交通十分便利，有專門的船隻來往，大約半小時一班。船上還會提前告訴旅客島上的注意事項，例如「不要追趕及抱起小兔」、「不要在路邊摸小兔」及「不要將手指放入兔口」等。此外，還有一條特別提示：「不可以島上遺棄寵物兔」。原來這與島上的傳聞息息相關，傳聞兔島上原本沒有兔子，有不少人帶著自家飼養的兔子來到島上之後遺棄，便有了現在的兔島。

兔島的生態與遊樂設施

疫情影響下，旅客的驟減令島上兔子數量大量減少，只剩下幾百隻。不過，島上的生態環境因此變得更好，生活在這裡的兔子更加舒適。島上面積不大，兔子隨處可見，一下船Carmaney就被可愛的兔子所融化。島上還有兔子主題的遊樂設施，沿著海岸線豎立著大小不一的兔子集音器，形狀像兔耳，當你把頭伸進去的時候，就可以放佛如兔子一般，聽到許多細微的聲音。

兔島的歷史與住宿設施

大久野島除了觀賞兔子之外，島上也有不少古蹟。原來曾在二戰時期，曾作為日軍毒氣製造基地，而為了讓後人記住這段殘酷歷史，引以為戒，島上專門設有毒氣資料館，保存了當時的資料及影像。島上唯一的住宿設施在島上過夜，雖然只有一間酒店，不過入住者可以選擇露營或是入住和式房間，酒店提供豐富的設施，而最不能錯過的便是這裡的溫泉浴場。Doniven一邊泡溫泉，一邊享受瀨戶內海的絕美海景，不過中途卻發生一件驚險事，Doniven誤以為外面的人無法看清2樓浴場裡的景象，因此當看到樓下的Carmaney時，還興奮與其打招呼，沒想到竟意外露出，絕對是一段畢生難忘的回憶！

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 