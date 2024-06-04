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TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索加勒比海奇趣動物生態

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TVB Plus將於6月3日起，每週一、二、四、五晚上播出全新綜藝節目《動物森友島》。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，帶領觀眾探索世界各地的奇特動物和生態環境。

探險第一站：與護士鯊親密接觸

在《動物森友島》的第二集中，Kanya和Eden前往加勒比海的巴哈馬群島，首站來到了Compass Cay。這裡的護士鯊以喜歡與人互動而聞名。「雖然在巴哈馬有很多護士鯊，然而生活在「Compass Cay」的牠們以特別喜愛與人互動聞名。」Eden初次接觸護士鯊時感到緊張，但很快便與這些可愛的生物建立了親密的關係。「人生中第一次觸摸護士鯊的Eden起初還有些擔心會否有危險，不過當他真正接觸後，欣喜覺得牠們似「BB」一般，相當可愛！」他描述護士鯊的觸感起初像砂紙，但很快就變得柔軟，如同枕頭一般。「Eden表示護士鯊一開始的觸感如砂紙，但是真正上手後就是軟軟的猶如枕頭一樣，舒服的手感令他上癮！」然而，Kanya提醒大家，儘管護士鯊性情溫和，但在互動時仍需小心。「Kanya則提醒護士鯊相對其他鯊魚溫純，但亦有一定攻擊性，互動時要注意摸牠們眼後的位置，不然的話也有可能會被攻擊，而現場收音師就不幸被咬傷手指啊！」

第二站：Great Guana Cay的美洲鬣蜥

離開Compass Cay後，Kanya和Eden前往Great Guana Cay，這裡是美洲鬣蜥的天堂。Eden對這些生物的美麗外表和獨特行為深感興趣，全神貫注於拍攝。「Eden被牠們深深吸引，完全投入拍攝中！」他們還探訪了一個神祕洞穴，儘管路途艱險，但這段經歷對他們來說是難忘的冒險。「前往洞穴的路是非常「荊棘」的，二人赤腳走在凹凸不平的「石春路」上，一路磕磕絆絆，痛到他們不停大叫，非常酸爽！」最終，洞穴的景象雖然讓他們略感失望，但在洞穴前意外捕獲一隻美洲鬣蜥，也成為了他們的小小驚喜。

第三站：Straw Market的熱鬧市集

最後一站，他們來到了有「巴哈馬女人街」之稱的Straw Market。這裡因郵輪停靠而人潮洶湧，市集氣氛熱鬧非凡。Kanya和Eden不僅購物，還與當地人進行了愉快的交流。「除了購物之外，逛市集的最大樂趣便是與當地人對話，好像這位身穿特色服飾的伯伯，看到Kanya與Eden就非常熱情，隨後主持人在街上與老伯共舞，一片歡樂！」他們還發現了一間動物木雕店鋪，並受邀嘗試雕刻，意外獲得當地人的讚賞和打賞。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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