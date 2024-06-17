TVB全新綜藝《動物森友島》探索世界動物棲息地 Eden劉展霆大展廚藝 龍蝦料理驚艷全場

巴哈馬動物收容所的溫馨故事

在節目的第9集中，Eden劉展霆和Kanya陳韻行繼續他們在巴哈馬的旅程。他們首次訪問了當地唯一的動物收容所，這所擁有百年歷史的機構目前收養了約500多隻動物。「每周中心會開放兩天動物門診服務，亦有提供X-光及手術治療。」收容所負責人Peter透露。此外，他們還見到了一隻名叫「Mama」的特別狗狗，擁有一段非常傳奇的經歷。

主持人與動物的特別緣分

節目中不僅展示了狗狗和貓咪，還有故事豐富的驢子「Micky」。Eden和Kanya都是資深的動物愛好者，Eden自己曾經養過7隻貓，而Kanya也曾救助一隻街貓。「人類會選擇狗狗做夥伴，而貓是選人的，而我就很幸運被選中。」Eden分享了他與貓咪的緣分。

Eden劉展霆的廚藝大展身手

巴哈馬的土壤貧瘠使得蔬菜價格昂貴，但海鮮卻相對便宜且新鮮。擁有廚師證書的Eden在節目中大顯身手，他首先在街上展示刀工，製作了一道新鮮沙律。晚上，他們購買了龍蝦作為主要食材，Eden製作了龍蝦芝士焗飯和龍蝦南瓜湯。「經過一番製作，二人邀請民宿屋主Pauline一起品嚐，原來Pauline的身份亦大有來頭，奧運金牌得主的她道訪過177個國家。」Eden的廚藝最後得到了大家的一致好評，讓他感到非常滿足。