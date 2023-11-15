TVB台慶｜港姐集合練習台慶演出 印度主題舞步神祕又誘惑
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無線娛樂新聞台報導：今年台慶已經踏入倒數，呢日就帶大家睇睇一班歷屆港姐靚女們為演出綵排嘅現場情況啦。呢次佢哋會融合打鼓同印度舞等元素為大家演出，黃嘉雯 郭柏姸 林鈺洧 邢慧敏 廖倬竩 蘇韻姿 古佩玲 郭珮文 王敏慈 就齊齊現身排練喇。
黃嘉雯 呢日提到大班女仔一齊練習，感覺就好似當年參選時一樣呀。 不過佢又提到難度一啲都唔少，加上又要露腰，所以大家都開始管理體重呀。不過呢次除咗印度舞之外，仲有Shuffle元素，跳舞根底唔深嘅佢哋就話要多加練習，仲要再加埋神秘誘惑嘅表情就難上加難咁話呀。
Andrea呢日就爆同Kelly連道具都整爛埋，笑到佢停都停唔到，以後大家記得小心佢嘅左手呀。而今年加入港姐成員嘅小師妹郭珮文同王敏慈都係首次參與台慶演出，佢哋就話非常期待，Lovelle仲話自己返學可能冇忍口，今次試衫被發現肥咗，所以要努力Keep Fit咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台