TVB台慶｜港姐集合練習台慶演出 印度主題舞步神祕又誘惑

無線娛樂新聞台報導：今年台慶已經踏入倒數，呢日就帶大家睇睇一班歷屆港姐靚女們為演出綵排嘅現場情況啦。呢次佢哋會融合打鼓同印度舞等元素為大家演出，黃嘉雯 郭柏姸 林鈺洧 邢慧敏 廖倬竩 蘇韻姿 古佩玲 郭珮文 王敏慈 就齊齊現身排練喇。