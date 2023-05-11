梁家輝自封住家宅男視一生一世為家訓 馬時亨喜見偶像心情興奮
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無線娛樂新聞台報導：影帝梁家輝作客節目《馬時亨‧香港情》，原來馬時亨一直視家輝哥為偶像，所以呢次可以同偶像見面，佢覺得特別興奮。
家輝哥縱橫影壇多年，同過唔少巨星合作，但佢就特別欣賞古天樂，大讚佢對影壇嘅貢獻，家輝哥喺影壇上係演技出色嘅影帝，私下係出晒名嘅「愛妻號」，原來佢仲係住家宅男，視一生一世為家訓添！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台