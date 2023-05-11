中年好聲音演唱會開騷在即 吳大強休息後歸隊精神奕奕綵排報平安

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音夢想成真演唱會》嚟緊呢個禮拜六、日就會舉行，呢日 周吉佩 李佳 羅啟豪 龍婷 支嚳儀 曹敏寶 李思林 林鉫徫 陳早怡 丁文俊 梁浩銓 魏嘉信 就現身排舞室綵排，日前喺活動中暈倒嘅 吳大強 ，呢日就精神奕奕歸隊，仲對住鏡頭話「無事，Uncle頂得住。」佢話接受咗全身檢查，報告一切正常，不過自己會多加注意，經過幾日休息，同埋太太悉心照顧，依家狀態經已叉滿電。佢又話呢幾日最窩心係收到好多人關心，甚至途人都送上慰問。至於演唱會安排，佢就話無任何改動，自己依舊如常演出。