中年好聲音演唱會開騷在即 吳大強休息後歸隊精神奕奕綵排報平安
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無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音夢想成真演唱會》嚟緊呢個禮拜六、日就會舉行，呢日 周吉佩 李佳 羅啟豪 龍婷 支嚳儀 曹敏寶 李思林 林鉫徫 陳早怡 丁文俊 梁浩銓 魏嘉信 就現身排舞室綵排，日前喺活動中暈倒嘅 吳大強 ，呢日就精神奕奕歸隊，仲對住鏡頭話「無事，Uncle頂得住。」佢話接受咗全身檢查，報告一切正常，不過自己會多加注意，經過幾日休息，同埋太太悉心照顧，依家狀態經已叉滿電。佢又話呢幾日最窩心係收到好多人關心，甚至途人都送上慰問。至於演唱會安排，佢就話無任何改動，自己依舊如常演出。
見到一班《中年好聲音》嘅參賽者喺排舞室落力唱跳，務求想將最好嘅演出報答觀眾支持，而一班女將就話事前無節食之餘，仲反而食多啲儲夠體能演出。大家都話要密鑼緊鼓排練，支嚳儀仲話「沒有最好，只有更好。」
終於夢想成真舉行演唱會，吉吉就話原來《中年好聲音》節目入面有隊秘密樂隊，仲預告屆時會喺演唱會亮相帶嚟驚喜，英國豪就話自己會將挑戰跳舞演出，而梁浩銓就話自己好似大家嘅舞蹈員，因為幫手記晒大家嘅舞步，當唔夠人排練時就會臨時頂上幫手練。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台