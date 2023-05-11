郭富城即將澳門開30場演唱會 預告兩個寶貝女嚟捧場

無線娛樂新聞台報導：疫情放寬一段時間，近排唔少歌手輪住開演唱會，天王郭富城呢日現身宣布即將喺澳門舉行30場演唱會，喺活動上城城擺出招牌舞姿，同大家透露演唱會將會打造一個夢幻舞台，利用特技呈現虛幻同現實嘅場景，擁有好多舞台經驗嘅城城都話今次體驗係從未試過，相信fans同佢自己一樣咁期待！