郭富城即將澳門開30場演唱會 預告兩個寶貝女嚟捧場
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無線娛樂新聞台報導：疫情放寬一段時間，近排唔少歌手輪住開演唱會，天王郭富城呢日現身宣布即將喺澳門舉行30場演唱會，喺活動上城城擺出招牌舞姿，同大家透露演唱會將會打造一個夢幻舞台，利用特技呈現虛幻同現實嘅場景，擁有好多舞台經驗嘅城城都話今次體驗係從未試過，相信fans同佢自己一樣咁期待！
一向好錫兩個女嘅城城，預告會帶寶貝女嚟睇騷，城城自爆早排先帶咗兩個女去澳門一齊玩水上樂園，有記者問城城當眾著泳裝好養眼咪畀其他客人睇晒？城城就鬼馬話自己有方法應付。
另外，講到城城啱啱擔任咗歌神許冠傑嘅演唱會嘉賓，今次會唔會請阿Sam嚟睇騷或者做嘉賓？城城就話自己一路以嚟嘅演唱會都唔請嘉賓，但係如果阿Sam有時間嚟睇騷，佢就一定會預留第一排位招呼歌神。
網民點睇？
國貨城開演講會 😄😄😄
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台