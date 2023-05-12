一舞傾城丨陳法蓉化身八面玲瓏沙律姐助陣 王晶親講蔡潔陳星妤選角原因…
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無線娛樂新聞台報導：由王晶監製嘅電視劇《一舞傾城》將於5月15號晚上９點半喺無綫開播，主要講陳法蓉與莊鍶敏演敵對媽媽生，劇中勾心鬥角，王晶坦言想拍呢個題材好耐，講述香港最黃金的八十年代，日式夜總會「萬國城」所發生嘅故事。
王晶今次搵咗好友陳法蓉演一個八面玲瓏嘅頭牌大班沙律姐助陣，佢更親自講吓「KK」同「Monica」選角原因，陳星妤飾演家境窮困嘅KK，而蔡潔就係愛情大過天嘅Monica，當中有好多勵志小故事，當中姊妹互相扶持！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台