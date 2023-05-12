婁峻碩首個港騷收10個Bra 笑指帶返台灣當作紀念品
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無線娛樂新聞台報導：男子團體五堅情成員婁峻碩相隔3年再度舉行個人演唱會，今次係佢首次喺香港舉行個唱，佢特意搵嚟好友Tyson Yoshi擔任個唱嘉賓，二人合唱掀起高潮。
一向好錫fans嘅婁峻碩，與歌迷近距離互動搞氣氛，當晚婁峻碩父母同女友焦凡凡都有捧場，婁峻碩喺台上公開向女友表白，全場fans聞言即起哄，婁峻碩感謝家人同女友冇反對自己行音樂路，佢更收到唔少女歌迷驚喜送Bra，笑言要將10個Bra帶返台灣當作香港紀念品！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台