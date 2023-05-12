許光漢為全裸演出操肌 林柏宏讚鄭秀文有魅力恨合作
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無線娛樂新聞台報導：台灣男神許光漢及林柏宏喺香港宣傳造勢，喺戲中全裸演出嘅許光漢，為角色努力操肌，而林柏宏演同志角色，一樣咁出色，拍攝前佢仲請教咗身邊同志朋友，令佢喺塑造角色上更容易。
呢次兩位男神嚟到香港，「太太們」當然係最開心啦！謝票場幾乎每次爆滿，見到粉絲咁熱情，光漢同柏宏都好難忘，柏宏仲話有粉絲見到佢哋更激動淚流滿面。至於問到最想同邊位香港女藝人合作? 柏宏毫不猶疑就話想同鄭秀文（Sammi）合作，事關佢覺得Sammi無論喺唱歌定拍戲都咁有魅力。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台