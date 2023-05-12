TVB 劉威煌Live騷與歌迷歡聚 生意瓣數多再開製作公司

劉威煌Live騷與歌迷歡聚 生意瓣數多再開製作公司

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無線娛樂新聞台報導：疫情下， 劉威煌 繼續同歌迷保持互動，不時喺網上開Live獻唱，依家疫情緩和，威煌就把握時間開個實體Live Music Show，呢日佢就同一班歌迷聚會，大家一路食住嘢聽佢唱歌。威煌事前已經準備好歌單，佢都話只要現場氣氛好，而大家點唱嘅歌曲佢同樂手都試嘅話，絕對唔介意Encore，不過就謝絕獻唱兒歌，因為同現場氣氛唔係好夾。

早前佢就北上參加音樂節，威煌大讚成個音樂節嘅製作非常認真，不論舞台設計、燈光同音響都非常講究，令佢享受盡情演出同時，亦吸取咗唔少製作經驗，事關生意瓣數多多嘅佢，年初時候又成立咗一間製作公司，佢話喺幫其他人搞製作嘅時候，都會為自己帶嚟滿足感。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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