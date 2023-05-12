劉威煌Live騷與歌迷歡聚 生意瓣數多再開製作公司

無線娛樂新聞台報導：疫情下， 劉威煌 繼續同歌迷保持互動，不時喺網上開Live獻唱，依家疫情緩和，威煌就把握時間開個實體Live Music Show，呢日佢就同一班歌迷聚會，大家一路食住嘢聽佢唱歌。威煌事前已經準備好歌單，佢都話只要現場氣氛好，而大家點唱嘅歌曲佢同樂手都試嘅話，絕對唔介意Encore，不過就謝絕獻唱兒歌，因為同現場氣氛唔係好夾。