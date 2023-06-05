TVB 非常檢控觀｜煒哥唔排除三點式出鏡 莫韻諰黎寬怡比堅尼曬身材

非常檢控觀｜煒哥唔排除三點式出鏡 莫韻諰黎寬怡比堅尼曬身材

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：正拍攝中嘅新劇《非常檢控觀》呢日配合近日熱到出煙嘅天氣，一班演員齊齊拍一場池畔戲份，雖然 陳煒 呢日只係悠閒坐喺池邊，不過就話劇情如果需要的話自己比堅尼上陣都冇問題呀。

煒哥又話平時出外景都有幾件寶物以防曬黑，好似防曬、遮都係女藝人必不可少嘅裝備呀。至於呢日以三點式上陣嘅 莫韻諰 同 黎寬怡 就似乎係全場最舒服嘅演員喇，雖然曬足全程，不過浸住水拍攝都叫相對涼爽嘅，但係佢哋就爆 吳天佑 換走貼身小泳褲，而佢本人就解釋唔係怕醜，只係自己變肥所致喎。

而 游嘉欣 呢日就一改平時嘅可愛形象，一身有型Biker打扮出現，仲話拍攝坐過電單車之後，自己因為刺激而產生強大興趣喇。

繼《美麗戰場》之後再同 李成昌 合作嘅 蔣家旻 ，就強調今次只係會同昌哥鬥智鬥力，仲率先爆當中嘅故事脈絡呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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