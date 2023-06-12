TVB 隱門｜黃智雯忍無可忍摑腫衰老竇 岱融哥大讚阿Moon身段夠柔軟

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《隱門》呢日去到商場舉行宣傳活動，一班演員喺現場同現場觀眾之餘，亦公佈收視成績不俗，其中第四集更成為首周最高收視一集。呢日大家又提到，隨住劇情發展故事亦會越來越緊湊喇。

黃智雯 呢日更加爆將會出手反擊賊王老竇 吳岱融 更加摑到對方面都腫埋呀。而 湯洛雯 亦都慢慢會同 陳展鵬 嘅關係有微妙嘅轉變呀。而兇殘瘋狂嘅岱融哥搞到神憎鬼厭，同佢有唔少合作嘅 劉佩玥 就話佢哋有唔少糾纏戲，仲連賊王都讚阿Moon嘅動作同反應呀。

至於已經化成唔知係厲鬼定幻象嘅 黃子恒 劇中一早已經溺斃，呢日佢就話拍攝時成日要「補水」加上化妝，覺得好笑多過驚嚇咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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