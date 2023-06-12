隱門｜黃智雯忍無可忍摑腫衰老竇 岱融哥大讚阿Moon身段夠柔軟
黃智雯 呢日更加爆將會出手反擊賊王老竇 吳岱融 更加摑到對方面都腫埋呀。而 湯洛雯 亦都慢慢會同 陳展鵬 嘅關係有微妙嘅轉變呀。而兇殘瘋狂嘅岱融哥搞到神憎鬼厭，同佢有唔少合作嘅 劉佩玥 就話佢哋有唔少糾纏戲，仲連賊王都讚阿Moon嘅動作同反應呀。
至於已經化成唔知係厲鬼定幻象嘅 黃子恒 劇中一早已經溺斃，呢日佢就話拍攝時成日要「補水」加上化妝，覺得好笑多過驚嚇咁話呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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