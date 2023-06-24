TVB 中年好聲音2第二輪海選丨鄧兆尊細佬獻唱給父母 孫耀威胞妹瑞士返港參...

中年好聲音2第二輪海選丨鄧兆尊細佬獻唱給父母 孫耀威胞妹瑞士返港參…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB選秀節目《中年好聲音》第二季反應熱烈，至今已有超過四千人報名參加，成就一班追夢者踏上舞台嘅機會，仲唔快啲嚟參加，節目將會喺6月28日截止報名。而喺6月24號就吸引過千人湧嚟電視城參加第二輪海選面試，參賽者施展渾身解數上陣，各類型嘅曲目都隨手可見。 除咗素人之外，亦吸引咗孫耀威妹妹孫美賢、現職藝人馬嘉均、張偉文好友方俊，以及已故新馬師曾兒子鄧兆榮等都嚟追夢。

當中兆榮演唱《孩兒》送畀喺天上嘅爸爸媽媽，佢話希望有幸真正踏上舞台演出作為禮物獻給父母，不過首次參賽嘅佢就對自己表現麻麻地，方俊就話得到恩師張偉文嘅支持，令佢鼓起最大勇氣踏出人生呢一步。孫美賢就專登從外地返港參加比賽。

評審方面繼續由周國豐、張佳添同肥媽（Maria Cordero）肩負，而向來大力支持節目嘅曾志偉亦親自現身鼓勵參賽者們，更大讚今年水準比去年更高，志偉話可能有咗第一屆經驗，大家都清晰知自己想要咩。不過喺面試中有眾多藝人親友報名參賽，志偉話：「可能舊年有李玟家姐參加，覺得原來冇乜障礙，今年反而好多家人都鼓勵佢哋參加，支持佢哋嘅夢想。」 除咗追夢之外，每個人都帶著唔同嘅故事嚟面試，有唔少洋蔥同寫實嘅勵志故事。曾經年少時因誤入歧途而失去自自由兩年嘅胡光駿亦帶住另一種心情嚟應戰，希望透過比賽鼓勵年青人；而欣賞咗眾多唔同風格嘅參賽者表演之後，評審之一周國豐亦大讚呢班追萬者高質素。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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