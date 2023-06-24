中年好聲音2第二輪海選丨鄧兆尊細佬獻唱給父母 孫耀威胞妹瑞士返港參…

無線娛樂新聞台報導：TVB選秀節目《中年好聲音》第二季反應熱烈，至今已有超過四千人報名參加，成就一班追夢者踏上舞台嘅機會，仲唔快啲嚟參加，節目將會喺6月28日截止報名。而喺6月24號就吸引過千人湧嚟電視城參加第二輪海選面試，參賽者施展渾身解數上陣，各類型嘅曲目都隨手可見。 除咗素人之外，亦吸引咗孫耀威妹妹孫美賢、現職藝人馬嘉均、張偉文好友方俊，以及已故新馬師曾兒子鄧兆榮等都嚟追夢。