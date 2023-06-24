TVB 周潤發率團隊一齊包糭應節 發記士多由片場搬至會場炮製美食

周潤發率團隊一齊包糭應節 發記士多由片場搬至會場炮製美食

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周潤發、袁詠儀及方中信等主演嘅新戲已喺內地上映，發哥帶「發嫂」陳薈蓮一齊出席廣州宣傳活動，適逢當日係端午節前夕，發哥同團隊一齊包糭應節，將發記士多由片場搬到宣傳會場，與台前幕後及傳媒朋友共度歡樂時光。

發哥覺得包糭最重要有肥豬肉，身邊嘅袁詠儀讚男神煮嘢最吸引，發哥即場化身大廚炮製多款美食，今次發記士多供應糭、菠蘿油、即食麵、糖水及麵包皮等，發哥同時與大家分享童年回憶。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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