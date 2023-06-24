周潤發率團隊一齊包糭應節 發記士多由片場搬至會場炮製美食

無線娛樂新聞台報導：周潤發、袁詠儀及方中信等主演嘅新戲已喺內地上映，發哥帶「發嫂」陳薈蓮一齊出席廣州宣傳活動，適逢當日係端午節前夕，發哥同團隊一齊包糭應節，將發記士多由片場搬到宣傳會場，與台前幕後及傳媒朋友共度歡樂時光。