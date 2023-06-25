山下智久與新木優子訪港 獲粉絲接機親民回敬

無線娛樂新聞台報導：山下智久與新木優子主演嘅浪漫愛情電影會喺香港舉行優先場，兩位男女主角喺23號專程飛抵香港展開三日兩夜行程為電影造勢，吸引數十粉絲喺機場等候一睹偶像嘅風采，兩人一步出機場時就獲fans們蜂擁而上歡迎佢哋，紛紛尖叫「我愛你」，見到咁墟冚嘅情況，山P即刻意走在前面，為拍檔新木優子開路，以免佢受到驚嚇，果然係風度翩翩呀。