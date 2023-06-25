TVB 山下智久與新木優子訪港 獲粉絲接機親民回敬

山下智久與新木優子訪港 獲粉絲接機親民回敬

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無線娛樂新聞台報導：山下智久與新木優子主演嘅浪漫愛情電影會喺香港舉行優先場，兩位男女主角喺23號專程飛抵香港展開三日兩夜行程為電影造勢，吸引數十粉絲喺機場等候一睹偶像嘅風采，兩人一步出機場時就獲fans們蜂擁而上歡迎佢哋，紛紛尖叫「我愛你」，見到咁墟冚嘅情況，山P即刻意走在前面，為拍檔新木優子開路，以免佢受到驚嚇，果然係風度翩翩呀。

山P早喺12年前曾經喺香港開騷，相隔多年再訪港當然格外興奮啦，見佢都好親民不斷同fans揮手打招，而新木優子亦展現燦爛嘅笑容回報粉絲，兩人喺一眾保安簇擁下登車離開，上車後佢哋仲好識做特登坐喺窗邊位置爭取時間同粉絲say goodbye ，真係令人好冧呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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