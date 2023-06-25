近藤真彥久別訪港撐老友連炎輝 坦言未有時間拜祭梅姐
80年代日本當紅偶像歌手近藤真彥（Matchy）與連炎輝相識超過35年，佢呢日專程嚟香港支持老友，連炎輝好感動好友近藤到港獻唱。
下月踏入59歲嘅近藤即將喺日本舉行巡迴演唱會，佢期待再來港開騷，問到近藤來港會否勾起跟梅姐一齊玩嘅回憶，近藤指自己行程比較忙，等之後有時間一定會去祭拜梅姐！近藤大概一個月前做完手術，目前差唔多九成康復。
此外，王丹妮早前獲頒年度進取演員獎，佢喺後台見到發哥即上前集郵，王丹妮原來之前與發哥見過面，同場嘅草蜢下月喺馬來西亞開騷，蘇志威預告屆時有驚喜畀歌迷！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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