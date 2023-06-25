TVB 近藤真彥久別訪港撐老友連炎輝 坦言未有時間拜祭梅姐

近藤真彥久別訪港撐老友連炎輝 坦言未有時間拜祭梅姐

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：天后梅姐生前好友連炎輝從事保險業多年，為咗慶祝入行40周年，呢晚特別舉行以80年代為主題嘅慶祝晚宴，場內展出不少電影及梅姐戲服，連炎輝一班圈中好友胡楓、陳淑芬、蘇志威、余安安、顧紀筠及鄧達智等均盛裝出席。

80年代日本當紅偶像歌手近藤真彥（Matchy）與連炎輝相識超過35年，佢呢日專程嚟香港支持老友，連炎輝好感動好友近藤到港獻唱。

下月踏入59歲嘅近藤即將喺日本舉行巡迴演唱會，佢期待再來港開騷，問到近藤來港會否勾起跟梅姐一齊玩嘅回憶，近藤指自己行程比較忙，等之後有時間一定會去祭拜梅姐！近藤大概一個月前做完手術，目前差唔多九成康復。

此外，王丹妮早前獲頒年度進取演員獎，佢喺後台見到發哥即上前集郵，王丹妮原來之前與發哥見過面，同場嘅草蜢下月喺馬來西亞開騷，蘇志威預告屆時有驚喜畀歌迷！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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