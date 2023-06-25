近藤真彥久別訪港撐老友連炎輝 坦言未有時間拜祭梅姐

無線娛樂新聞台報導：天后梅姐生前好友連炎輝從事保險業多年，為咗慶祝入行40周年，呢晚特別舉行以80年代為主題嘅慶祝晚宴，場內展出不少電影及梅姐戲服，連炎輝一班圈中好友胡楓、陳淑芬、蘇志威、余安安、顧紀筠及鄧達智等均盛裝出席。