蔡潔孖吳沚默自駕遊珠海 麥美恩與曾展望澳門遊後拒絕「姊弟戀」
麥包今次帶隊遊廣州中山，同譚玉瑛、邵初及陳懿德一齊飲飲食食，邵初就自爆食量驚人，麥包覺得鍾意食嘅主持先吸引到觀眾想食，邵初笑指有一次佢哋幾個都好專心食嘢冇人講，場面非常搞笑！
許文軒、麥美恩、林秀怡及曾展望則一齊到澳門玩餐飽，麥美恩笑指今次跟曾展望澳門遊之後，佢被曾展望嚇怕，講明拒絕姊弟戀，許文軒解釋此行搞到麥美恩同林秀怡好似「阿媽」照顧阿仔咁。而蔡潔跟好姊妹吳沚默自駕遊珠海，吳沚默寫稿及主持一腳踢。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！