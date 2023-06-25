TVB 蔡潔孖吳沚默自駕遊珠海 麥美恩與曾展望澳門遊後拒絕「姊弟戀」

蔡潔孖吳沚默自駕遊珠海 麥美恩與曾展望澳門遊後拒絕「姊弟戀」

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無線娛樂新聞台報導：TVB旅遊節目新一輯《請一日假去旅行》於6月29號起逢星期四、五晚上10點半播出，呢日節目舉行記招宣傳，麥長青（麥包）、譚玉瑛、蔡潔、吳沚默、麥美恩及許文軒等一眾主持出席，呢次大家兵分三路，分別有廣州中山篇、珠海篇及澳門篇。

麥包今次帶隊遊廣州中山，同譚玉瑛、邵初及陳懿德一齊飲飲食食，邵初就自爆食量驚人，麥包覺得鍾意食嘅主持先吸引到觀眾想食，邵初笑指有一次佢哋幾個都好專心食嘢冇人講，場面非常搞笑！

許文軒、麥美恩、林秀怡及曾展望則一齊到澳門玩餐飽，麥美恩笑指今次跟曾展望澳門遊之後，佢被曾展望嚇怕，講明拒絕姊弟戀，許文軒解釋此行搞到麥美恩同林秀怡好似「阿媽」照顧阿仔咁。而蔡潔跟好姊妹吳沚默自駕遊珠海，吳沚默寫稿及主持一腳踢。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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