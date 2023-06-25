蔡潔孖吳沚默自駕遊珠海 麥美恩與曾展望澳門遊後拒絕「姊弟戀」

無線娛樂新聞台報導：TVB旅遊節目新一輯《請一日假去旅行》於6月29號起逢星期四、五晚上10點半播出，呢日節目舉行記招宣傳，麥長青（麥包）、譚玉瑛、蔡潔、吳沚默、麥美恩及許文軒等一眾主持出席，呢次大家兵分三路，分別有廣州中山篇、珠海篇及澳門篇。