朴敘俊新戲宣傳 韓國男神疑似封盤默認戀情

無線娛樂新聞台報導：長腿Oppa朴敘俊最近被爆同網紅兼歌手xooos戀愛一年多，緋聞報道一傳出，反應兩極，朴敘俊所屬嘅經理人公司隨即發聲明表示「係藝人私生活，無法確認」，而緋聞男主角朴敘俊出席新戲記招時，亦大方回應緋聞，不過口風就同官方聲明一致，冇直接回應。