朴敘俊新戲宣傳 韓國男神疑似封盤默認戀情
對於係咪戀愛不置可否，綜合種種蛛絲馬跡，加上被指同以往回應緋聞嘅態度完全相反，外界紛紛猜測Oppa似係默認戀情，令呢單「長腿男神戀愛了」嘅新聞更加似層層啊！
朴敘俊喺回應相關報道嘅結尾部分，亦都提到希望大家將焦點放返喺新戲上面，其實呢日佢係同李秉憲、朴寶英、金善映等演員為電影造勢，朴叙俊話呢次完全係自薦演出，除咗因為想同導演合作之外，另一個原因係希望一圓心願同偶像李秉憲合作啊！而朴寶英亦係憲哥嘅小粉絲，憲哥出神入化嘅演技令佢拍案叫絕，尤其前輩嘅「換眼球」嘅演技，朴寶英嘅講解仲好生鬼添！
憲哥自己都有嘢要爆，一講出嚟同樣令全場爆笑，就係同金善映嘅一場對手戲中，被對方打到本色演出嘅趣事，憲哥話三十年嚟第一次咁樣被打，講笑話連瞬間暈眩嘅演技都派上用場，可惜呢場「一個真打，一個認真被打」嘅場口，觀眾應該就睇唔到嘞，點解？憲哥都有喺記招話俾大家知！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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