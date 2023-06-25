TVB 朴敘俊新戲宣傳 韓國男神疑似封盤默認戀情

朴敘俊新戲宣傳 韓國男神疑似封盤默認戀情

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無線娛樂新聞台報導：長腿Oppa朴敘俊最近被爆同網紅兼歌手xooos戀愛一年多，緋聞報道一傳出，反應兩極，朴敘俊所屬嘅經理人公司隨即發聲明表示「係藝人私生活，無法確認」，而緋聞男主角朴敘俊出席新戲記招時，亦大方回應緋聞，不過口風就同官方聲明一致，冇直接回應。

對於係咪戀愛不置可否，綜合種種蛛絲馬跡，加上被指同以往回應緋聞嘅態度完全相反，外界紛紛猜測Oppa似係默認戀情，令呢單「長腿男神戀愛了」嘅新聞更加似層層啊！

朴敘俊喺回應相關報道嘅結尾部分，亦都提到希望大家將焦點放返喺新戲上面，其實呢日佢係同李秉憲、朴寶英、金善映等演員為電影造勢，朴叙俊話呢次完全係自薦演出，除咗因為想同導演合作之外，另一個原因係希望一圓心願同偶像李秉憲合作啊！而朴寶英亦係憲哥嘅小粉絲，憲哥出神入化嘅演技令佢拍案叫絕，尤其前輩嘅「換眼球」嘅演技，朴寶英嘅講解仲好生鬼添！

憲哥自己都有嘢要爆，一講出嚟同樣令全場爆笑，就係同金善映嘅一場對手戲中，被對方打到本色演出嘅趣事，憲哥話三十年嚟第一次咁樣被打，講笑話連瞬間暈眩嘅演技都派上用場，可惜呢場「一個真打，一個認真被打」嘅場口，觀眾應該就睇唔到嘞，點解？憲哥都有喺記招話俾大家知！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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