StarTalk丨楊偲泳大讚凍齡女神溫碧霞大方慷慨 林千渟挑戰床戲毫無畏…

無線娛樂新聞台報導：由溫碧霞監製及主演嘅新片《我們的十八歲》搵嚟林千渟及楊偲泳演出，呢日林千渟同楊偲泳接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，暢談拍攝點滴，佢哋最記得溫碧霞於2001年拍電視劇《封神榜》演「蘇妲己」一角，大讚凍齡女神溫碧霞有氣質。