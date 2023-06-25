StarTalk丨楊偲泳大讚凍齡女神溫碧霞大方慷慨 林千渟挑戰床戲毫無畏…
楊偲泳喺片場見到溫碧霞，感覺佢為人係好大方慷慨，講到溫碧霞揀林千渟演年輕版，林千渟感到好意外，皆因佢本身去面試時並唔知角色與溫小姐有關，只係知與楊偲泳有對手戲，林千渟後來先知道電影主題係溫碧霞成長故事作為藍本改編而成。
林千渟為咗貼合角色拍攝前努力下苦功，首次圍讀覺得有啲緊張，而楊偲泳好享受角色調皮性格設定，佢指自己本身都係義氣仔女呢點同角色好似，由於二人與角色年齡差距大，佢哋亦要努力尋回青春感覺，林千渟喺片中挑戰床戲毫無畏懼，導演安排麥子樂同林千渟一齊上堂，而且佢哋係認識對方，所以林千渟就唔太驚！
場地提供：The Vault ＠hkfringeclub
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