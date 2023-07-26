陳自瑤噴血三點式大解放 「胸」降東平洲大騷火辣Body
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無線娛樂新聞台報導：41歲陳自瑤（Yoyo）近年與纖體專門店合作無間，Yoyo一直以嚟保持驕人身材，不時喺社交平台派「福利」展示豐胸成果，近日加碼續約再任豐胸代言人。
客戶重本租用豪華遊艇，Yoyo赴東平洲拍攝新一輯廣告，可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作相當困難。Yoyo坦言拍攝取靚景真係上山下海，今次幾辛苦，因為團隊去東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光，見Yoyo身穿噴血三點式上陣，再著白色低胸晚裝， Yoyo露背晒美腿，美艷動人！
Yoyo第一次去東平洲：「啲岩石好靚，我對今次取景地方好滿意，希望出嚟效果會好好。」今次再續約，Yoyo笑言酬勞好滿意，佢最近真係非常忙，除咗拍新一輯廣告外，亦參與TVB飲食節目拍攝，又要忙住直播，但係Yoyo笑言十分充實，亦覺得好開心。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台