周興哲邀張天賦任嘉賓 祖兒B哥哥現身欣賞

無線娛樂新聞台報導：周興哲 一連兩場紅館演唱會尾場，除咗有 容祖兒 同 鍾鎮濤 夫婦到場欣賞之外，佢仲邀請咗 人氣爆燈嘅 MC張天賦 擔任嘉賓，不過MC登場時升降台就發生故障，幸好未有意外，亦未影響佢哋合唱嘅投入氣氛。