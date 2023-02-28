周興哲邀張天賦任嘉賓 祖兒B哥哥現身欣賞
原來今次係佢哋呢兩位網友嘅首次見面同合作，已經一早互相關注嘅佢哋亦非常欣賞對方，呢晚MC仲即場公開喺台上向Eric邀歌，最後更獲對方大方答應。不過事後Eric接受方問時，就話要歌條隊其實都唔短，MC可能要等等先得喇。
呢兩晚Eric分別邀請咗G.E.M.同MC擔任嘉賓，佢就話其實有特別原因，而揀咗表演學友同Eason歌曲表演，亦都係特別為香港歌迷準備，仲以廣東話向香港歌迷道謝。佢又話今次表演只得兩場完全唔夠喉，仲話希望下次要以為場起跳呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言