爸知弊!你嚟湊吖｜黎諾懿化身校長親自面試 自言湊仔悟出當人夫道理
廣告
無線娛樂新聞台報導：8月31號晚10點半首播嘅全新真人騷節目《爸知弊!你嚟湊吖!》，日前就為報咗名嘅參加家庭面試， 喺節目中化身為「爸知弊幼稚園」校長嘅黎諾懿，以評審身分親自參與面試，見到一班可愛嘅小女孩，諾懿即刻話自己心都軟埋，佢又指嚟得面試嘅素人家庭，個個都有自己嘅故事，搞到佢頭都大埋唔知點揀，因為個個故事都可以放入節目。
現實生活中，諾懿湊得一對仔仔得心應手，不過佢嘅湊仔方式，最近開始令太太有微言，因為佢一向採用放任方法去教一對仔仔，佢話：「好多人都堅信呢個理念係啱，但係要學習堅信呢個信念時，都唔好得失太太。」諾懿又話好彩小春雞係古惑仔，識得見人講人話，見鬼講鬼話，所以識得喺媽咪面前講好說話，諾懿仲話湊仔同時悟出呢個做人夫嘅道理，太太永遠是對的。
而今次節目中，除咗有星級家庭嘉賓參與，仲有素人家庭，當中有日本籍素人爸爸嚟參與，亦有參加嘅爸爸話想挑戰自己能力，睇吓係咪真係湊唔掂小朋友，相信節目會勾起唔少爹哋媽咪嘅共鳴！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台