爸知弊!你嚟湊吖｜黎諾懿化身校長親自面試 自言湊仔悟出當人夫道理

無線娛樂新聞台報導：8月31號晚10點半首播嘅全新真人騷節目《爸知弊!你嚟湊吖!》，日前就為報咗名嘅參加家庭面試， 喺節目中化身為「爸知弊幼稚園」校長嘅黎諾懿，以評審身分親自參與面試，見到一班可愛嘅小女孩，諾懿即刻話自己心都軟埋，佢又指嚟得面試嘅素人家庭，個個都有自己嘅故事，搞到佢頭都大埋唔知點揀，因為個個故事都可以放入節目。