張敬軒欲邀家燕姐拍旅遊節目甘願做阿四 望去撒哈拉沙漠深度遊
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日出席一個品牌旗艦店開幕，吸引過千名fans到場，軒公經常出埠工作，有時都會抽空休息一下，嚟緊佢攞正牌寓工作於旅遊，重啟裝網上旅行節目，第一季預算有5集，希望帶大家體驗野外深度遊。
軒公預告下一站將前往澳洲，軒公講明要搵啲冷門地方，更指目前跟公司同事傾緊之後想去撒哈拉沙漠，軒公笑談心儀嘉賓人選，想搵林家謙、Serrini、Tyson Yoshi等好友一齊去荒島，若果邀請家燕姐拍旅遊節目，軒公笑言有心理準備做阿四，而軒公亦有分享一次難忘嘅露營體驗！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台