張敬軒欲邀家燕姐拍旅遊節目甘願做阿四 望去撒哈拉沙漠深度遊

無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日出席一個品牌旗艦店開幕，吸引過千名fans到場，軒公經常出埠工作，有時都會抽空休息一下，嚟緊佢攞正牌寓工作於旅遊，重啟裝網上旅行節目，第一季預算有5集，希望帶大家體驗野外深度遊。