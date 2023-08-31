林盛斌欣賞舞台劇偷師 譚玉瑛自覺對小朋友心態有變
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無線娛樂新聞台報導：林盛斌同譚玉瑛一齊現身一個以親子關係為題嘅兒童舞台劇，身為四位仔女爹哋嘅阿Bob，原本想帶埋仔女嚟睇，不過佢哋近排忙住為開學做準備，所以未有同行。阿Bob話今次嚟捧場之餘，其實係嚟偷師，因為自己一直都係做Talk騷多，舞台劇只係參與兩、三次，佢好想有日有一部屬於自己嘅舞台劇。
日前有人見到阿Bob現身中山一個樓盤，估計佢有意喺中山置業，阿Bob解釋呢個係一個誤會，其實佢近排不時喺內地開Talk騷，其中一個贊助商喺樓盤發展商，當日去樓盤參觀吓、影吓相答謝支持。
呢次舞台劇動員近二百名小朋友參演，見到咁多小朋友，阿譚都話好懷念以前主持兒童節目嘅時候，佢仲話以前對住小朋友冇咁大感覺，只係覺得做好節目令佢哋有得着就夠，反而而家望住小朋友就有種開心感覺，唔知係咪因為年紀唔同咗！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台