林盛斌欣賞舞台劇偷師 譚玉瑛自覺對小朋友心態有變

無線娛樂新聞台報導：林盛斌同譚玉瑛一齊現身一個以親子關係為題嘅兒童舞台劇，身為四位仔女爹哋嘅阿Bob，原本想帶埋仔女嚟睇，不過佢哋近排忙住為開學做準備，所以未有同行。阿Bob話今次嚟捧場之餘，其實係嚟偷師，因為自己一直都係做Talk騷多，舞台劇只係參與兩、三次，佢好想有日有一部屬於自己嘅舞台劇。